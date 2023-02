Inter, triplo fronte aperto: all-in Champions League e il bis in Italia! − CdS

Sarà un Inter di coppe, quella dei prossimi quattro mesi di calcio giocato. Svanito quasi definitivamente il sogno Scudetto, ora la squadra di Inzaghi si concentra su tre fronti molto importanti. La Champions League in primo piano

FRONTI APERTI − L’Inter sfrutti la scia del suo condottiero in panchina, Simone Inzaghi. Il tecnico è un assoluto re di coppe, ecco perché il prosieguo della stagione dovrà essere condizionato proprio dalla conquista di più trofei possibili. Dopo aver bissato il primo dell’anno, la Supercoppa Italiana, i nerazzurri dovranno fare all-in su Champions League e Coppa Italia. Il sogno Scudetto è quasi svanito, ma il bis in coppa nazionale e soprattutto la Coppa delle Grandi orecchie rimangono due obiettivi fondamentali. Ovviamente non si chiede all’Inter di trionfare ad Istanbul il prossimo 10 giugno, ma quantomeno di provare a fare un ulteriore step di crescita rispetto all’anno passato. Il Porto agli ottavi di finale è una squadra difficile ma non impossibile da battere. In poche parole non è la corazzata Liverpool affrontata la stagione scorsa. Dunque, è lecito provarci e sognare i quarti di finale. E perché no anche le semifinali (urna benevola permettendo). La Champions League però non si ferma soltanto all’anno corrente, poiché l’Inter dovrà fare di tutto per conquistare un posto anche in quella successiva. Qui non sono ammessi alibi. C’è da difendere il secondo posto (+5 sulla quinta) o comunque una delle quattro posizioni.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno