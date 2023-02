VIDEO – Gli auguri dell’Inter per Calhanoglu, il simbolo della riscossa

Hakan Calhanoglu è il simbolo della riscossa contro il Milan. Oggi il centrocampista dell’Inter compie 29 anni e il club nerazzurro gli ha dedicato un video di auguri su Twitter per il suo compleanno.

RISCOSSA – L’Inter fa gli auguri ad Hakan Calhanoglu, che oggi compie ben 29 anni. Questa è la seconda stagione per il turco in nerazzurro, ma la tifoseria già ha trovato nel giocatore il simbolo della riscossa sui cugini del Milan. Il club meneghino ha pubblicato su Twitter un video per celebrare i momenti migliori del giocatore con la maglia dell’Inter e i gol segnati in questa seconda, e più prospera, esperienza milanese.