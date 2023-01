Brocchi: «Milan ha colmato gap con l’Inter! Supercoppa può dare spinta»

Cristian Brocchi, in una lunga intervista concessa all’edizione odierna di Tuttosport, ha parlato di Milan-Inter, derby che vale la Supercoppa

EQUILIBRIO – Cristian Brocchi parla di Milan-Inter: «I rossoneri giocano sempre per vincere. Il Milan ha più consapevolezza dell’anno scorso perché ha giocatori che hanno fatto uno step in avanti impressionante. L’Inter è una squadra consolidata, con gente che sta da tanto insieme. E giocatori con maggior esperienza che, magari, in una partita secca possono incidere. Ma penso che il gap di due stagioni fa si sia colmato. Supercoppa scintilla per lo scudetto? Lo scorso anno è stato il derby di campionato, quest’anno può esserlo ancora. Certo, c’è il Napoli da raggiungere. Ma vincere la Supercoppa può dare una spinta importante alle ambizioni rossonere».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello