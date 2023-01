Maresca arbitro di Milan-Inter: «Sei sempre tu!» il principale dei precedenti

Maresca sarà l’arbitro di Milan-Inter, la Supercoppa Italiana in programma alle 20 ora italiana. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Napoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del King Fahd International Stadium di Riyad (Arabia Saudita).



I PRECEDENTI – Milan-Inter sarà la dodicesima partita per Fabio Maresca come arbitro dei nerazzurri. L’esordio risale al 7 ottobre 2018, in trasferta arrivò u successo per 1-2 a Ferrara con la SPAL (doppietta di Mauro Icardi). Il ricordo principale è però quello datato 23 gennaio 2021: 0-0 in casa dell’Udinese, mancata espulsione per Tolgay Arslan nel primo tempo per un palese doppio giallo. Ma, soprattutto, il rosso dato al 90′ ad Antonio Conte. Con una frase, «Sei sempre tu!», del tecnico leccese passata “alla storia”. Il bilancio è comunque positivo: sette vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Per Maresca prima in stagione, l’ultima apparizione è l’1-3 allo Spezia del 15 aprile.

LE DISCUSSIONI – Secondo derby fra Inter e Milan con Maresca arbitro: l’altro è la gran rimonta da 0-2 a 4-2 del 9 febbraio 2020. Occhio: non tollera le proteste. Si ricorda un’espulsione per Matteo Politano il 27 gennaio 2019, in una sconfitta per 1-0 col Torino. Nella scorsa stagione, 2-2 contro l’Atalanta del 25 settembre 2021, ha dato rigore (giusto) su palese fallo di mano in area di Merih Demiral, dove si è reso necessario l’intervento del VAR. Dopo l’errore dal dischetto di Federico Dimarco ha poi dovuto annullare il 2-3 di Roberto Piccoli, su orrore di Samir Handanovic, con lo sloveno “fortunato” perché aveva respinto un pallone innocuo quando era già oltre la linea di fondo. E due anni fa, da arbitro VAR, Maresca aveva ignorato un rigore clamoroso di Botond Balogh su Ivan Perisic in un 2-2 col Parma (31 ottobre 2020).