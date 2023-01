Milan-Inter, questa sera derby delle prime volte per alcuni nerazzurri – CdS

Questa sera, in Milan-Inter, ci saranno alcune prime volte per alcuni giocatori nerazzurri. Esordi nella stracittadina ma non solo

PRIME VOLTE – Un derby è sempre una partita particolare. Ma il primo derby è sempre un’emozione speciale, come lo sarà questa sera per Andrè Onana e Francesco Acerbi, al debutto assoluto in un derby di Milano. Il centrale ex Lazio, nonostante aver giocato con la maglia rossonera, non è mai sceso in campo in un derby. Ma anche Federico Dimarco stasera celebrerà la prima presenza da titolare in un derby, dopo essere subentrato negli scorsi scontri.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno