Supercoppa, avviate trattative per un nuovo contratto con l’Arabia – CdS

Dopo la Supercoppa di questa sera, scadrà il contratto stipulato dalla lega con gli organizzatori dell’Arabia Saudita. Dal paese del Medio Oriente sono partite nuove trattative per un nuovo contratto

NUOVE PROPOSTE – Questa sera si esaurisce il contratto stipulato dalla Lega con gli organizzatori dell’Arabia Saudita: tre edizioni di Supercoppa nell’arco di un quinquennio, per circa 23 milioni di euro. Sono già partite le trattative per un nuovo contratto. Il paese del Medio Oriente ha messo sul tavolo 2 proposte: 12 milioni a edizione per la sfida secca, più l’amichevole tra una terza squadra e una formazione locale; oppure 23 milioni (da moltiplicare per 4 stagioni), con trasformazione della formula in una Final Four. In concorrenza con l’Arabia Saudita, comunque, ci sono pure Abu Dhabi, con offerte più o meno equivalenti, e l’Ungheria, che ha messo sul tavolo 8 milioni a edizione, ma solo con gara secca.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno