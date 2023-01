Di Biagio: «Milan-Inter, non vedo favorite! Skriniar? Il mio consiglio…»

Luigi Di Biagio, nel corso di una lunga intervista concessa all’edizione odierna di Tuttosport, ha parlato di Milan-Inter in programma questa sera e di altri temi legati al mondo nerazzurro

EQUILIBRIO – Luigi Di Biagio parla di Milan-Inter: «È una partita equilibratissima, sinceramente non vedo una favorita. Non è che non abbia il coraggio di dire quale possa avere il sopravvento, credo davvero che sia una partita molto equilibrata. Dall’altra parte anche la classifica dice questo. Ma è cominciato un altro campionato. E, al di là della classifica dove manca ancora tutto il girone di ritorno, io credo che l’Inter possa avere la possibilità di poter risalire e lottare fino alla fine per lo scudetto. È una partita secca e, soprattutto, un derby. Le squadre hanno quattro gare sulle gambe tra campionato e Coppa Italia, stanno bene dopo una lunga pausa. Vedremo un incontro aperto dove ognuna cercherà di primeggiare».

VALUTAZIONE – Di Biagio parla a proposito di Lukaku e della situazione legata al rinnovo di Skriniar: «Quanto manca Lukaku? Direi tanto, davvero tanto. Mancano le sue reti, manca la possibilità di poter creare quel turnover che Simone (Inzaghi, ndr) vuole. Tutti stiamo aspettando il suo ritorno perché uno come Romelu può fare la differenza. Consiglio a Skriniar? Di guardarsi intorno, guardare l’affetto dimostrato da tutto l’ambiente nei suoi confronti. Tutti i tifosi dell’Inter lo vorrebbero qui a Milano, ancora con questa maglia. Non so cosa stia valutando lui, ma l’amore che stanno dimostrando nei suoi confronti la dice lunga su quello che potrebbe non trovare altrove, in una società che lo ha fatto capitano, lo ha scelto come leader indiscusso»

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello