Brest, chance sprecata. Satriano e compagni cadono col Monaco

Il Brest cade in casa con il Monaco con il risultato di 2-0 e spreca una chance importantissima per confermarsi al secondo posto. Brutta sconfitta.

SCONFITTA – Il Brest perde per 2-0 in casa contro il Monaco e spreca un’enorme occasione per allungare il vantaggio al secondo posto. Il giocatore dell’Inter in prestito Martin Satriano è partito titolare ed ha giocato tutta la partita, però non è bastato per la vittoria dei suoi in un anno veramente miracoloso. In questo pomeriggio il Brest non ha potuto nulla: Denis Zakaria al minuto 40 e Takumi Minamino al 48′ del primo tempo hanno messo in cassaforte la vittoria del Monaco, ora secondo in classifica. Satriano e compagni perdono così la posizione in classifica, ma rimangono comunque terzi e in piena zona Champions League.