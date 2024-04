Correa, ecco la luce. Le formazioni ufficiali di Tolosa-Marsiglia

Joaquin Correa vede la luce in Tolosa-Marsiglia. L’allenatore Gasset gli dà fiducia e sarà titolare dopo tantissimo tempo.

LUCE – Joaquin Correa, dopo il rigore segnato in Europa League contro il Benfica, ha acquisito la fiducia dell’allenatore Gasset. In Tolosa-Marsiglia gioca titolare come esterno in attacco al fianco di Pierre-Emerick Aubameyang e Luis Henrique. L’argentino non ha ancora segnato o trovato l’assist con la maglia del Marsiglia, oggi potrebbe essere l’occasione giusta. In campionato la squadra francese non è messa bene, il sogno Champions League è utopia. L’Inter intanto osserva, ecco le formazioni ufficiali:

Tolosa (3-4-2-1): Restes; Nicolaisen, Costa, Diarra; Suazo, Spierings, Sierro, Kamanzi; Gboho, Aboukhlal; Dallinga.

Marsiglia (4-3-3): Lopez; Garcia, Murillo, Balerdi, Onana; Ounahi, Gueye, Veretout; Luis Henrique, Aubameyang, Correa.