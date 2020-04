Beccalossi: “Messi all’Inter, sarebbe un sogno! So che a Zhang piace”

Messi all’Inter, un sogno che torna a fasi alterne nell’ambiente nerazzurro (vedi articolo). In merito si è espresso Beccalossi, intervistato ai microfoni di “Sportmediaset”

IL SOGNO – Evaristo Beccalossi non si nasconde: «Stiamo parlando di Lionel Messi, giocatore più forte al mondo. Chiaro che mi piacerebbe vederlo all’Inter. So che piace anche al presidente Steven Zhang. Anche se ritengo che sia un’operazione, coi tempi che corrono, a livello economico per l’emergenza che c’è, per cui bisognerà aspettare un po’. Il sogno però sarebbe vedere Messi con la maglia dell’Inter».