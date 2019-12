Bayern Monaco con Perisic per 90′, vittoria contro...

Bayern Monaco con Perisic per 90′, vittoria contro il Wolfsburg. Inter spera

Condividi questo articolo

Il Bayern Monaco ha sfidato il Wolfsburg per la diciassettesima giornata di Bundesliga. Ivan Perisic ancora titolare (vedi articolo). Di seguito il risultato della sfida e i minuti giocati dal croato di proprietà dell’Inter

ANCORA TITOLARE – Il Bayern Monaco ha sfidato il Wolfsburg all’Allianz Arena, match valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga. Ivan Perisic, in prestito al Bayern dall’Inter, è sceso in campo dal 1′ e ci è rimasto fino al termine del match. La sfida si è sbloccata solo all’85’, quando Zirkzee ha siglato la rete del vantaggio bavarese. All’89’ arriva anche il raddoppio del Bayern Monaco con Gnabry. L’Inter spera nel riscatto del croato.