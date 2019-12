Suazo: “Col Genoa sempre partite particolari, ma l’Inter ha tutto”

Suazo è un doppio ex di Inter-Genoa, avendo giocato con i liguri nella seconda parte di stagione 2009-2010. L’ex attaccante honduregno, intervistato da Inter TV, ha presentato la sfida che inizierà alle ore 18.

VITTORIA DA RITROVARE – David Suazo parla dell’inizio di stagione e di Inter-Genoa di oggi: «Penso che la dirigenza, il direttore e il mister abbiano fatto un buon lavoro. Lo stiamo vedendo, ce lo stiamo godendo tutti. Teniamo duro, perché non sarà facile, però penso che l’Inter abbia tutto per ritrovare la via positiva. Con il Genoa sono sempre partite particolari, però l’Inter deve fare l’Inter. Penso che non ci siano problemi».