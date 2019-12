Perisic ancora titolare con il Bayern Monaco: l’Inter spera nel riscatto

Perisic è nell’undici titolare del Bayern Monaco che tra poco meno di un’ora sfiderà il Wolfsburg in casa. Seconda gara consecutiva dall’inizio per il croato in prestito dall’Inter, che intanto continua ad attendere notizie positive in ottica riscatto

SECONDA DI FILA – Ivan Perisic titolare in Bayern Monaco-Wolfsburg. I tedeschi puntano ad avvicinare la vetta della classifica in Bundesliga e il croato è stato scelto per la seconda gara consecutiva dall’inizio, dopo quella con il Friburgo vinta nel finale (QUI). L’Inter monitora la situazione e resta in attesa di comunicazioni da parte dei campioni di Germania in carica. Come noto, c’è in ballo l’esercizio dell’opzione di riscatto a fine stagione. Di seguito la formazione del club bavarese diffusa dal proprio account Twitter ufficiale.