Perisic, 90′ in Friburgo-Bayern Monaco: Inter sempre vigile in ottica riscatto

Perisic ha giocato da titolare Friburgo-Bayern Monaco, sedicesima giornata di Bundesliga. Notizia positiva per l’Inter che attende una risposta sull’esercizio del diritto di riscatto nei prossimi mesi

TITOLARE – Ivan Perisic ha disputato tutta la partita Friburgo-Bayern Monaco. I bavaresi hanno vinto nel finale, portandosi a -4 dalla vetta della Bundesliga. 1-3 il punteggio. Primo gol di Robert Lewandowski pareggiato da Vincenzo Grifo, poi nel recupero il giovane Joshua Zirkzee entra e segna il gol della vittoria. Punto esclamativo finale con Serge Gnabry. L’Inter monitora la situazione del croato che alterna panchine a gare da titolare, non avendo quindi al momento un’indicazione precisa in ottica riscatto. Chiaro che da gennaio in poi l’ex 44 nerazzurro dovrà convincere definitivamente i tedeschi a puntare su di lui a titolo definitivo.