Serie A, Brescia-Sassuolo 0-2: Corini si ferma a due! De Zerbi, -2 dal Milan

Brescia-Sassuolo, gara di recupero della settima giornata di Serie A, si è conclusa 0-2. Corini si ferma a due vittorie consecutive dopo il ritorno in panchina, neroverdi di De Zerbi a -2 dal Milan

IL RECUPERO DI SERIE A – Brescia-Sassuolo è finita 0-2. Gli uomini di Roberto De Zerbi sono passati in vantaggio al 25′ con Hamed Traoré bravo a sfruttare l’assist in profondità di Domenico Berardi. Un quarto d’ora più tardi Mario Balotelli segna ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa, doppia occasione per i padroni di casa ancora con Balotelli e con Ernesto Torregrossa nel giro di un minuto. Al 71′, però, arriva la parola fine sul match con Francesco Caputo che in area di rigore batte con una rapida girata Enrico Alfonso sul suo palo. I ragazzi di Eugenio Corini provano a riaprirla ma è tutto inutile, Dimitri Bisoli e Romulo sprecano la chance sbattendo contro Gianluca Pegolo. Con questo risultato il Brescia rimane al terzultimo posto a quota 13, il Sassuolo sale invece a 19 e vede il Milan.