Agresti: “Conte è un grandissimo allenatore. Ma il suo atteggiamento…”

Condividi questo articolo

Antonio Conte continua a raccogliere riconoscimenti per il suo lavoro, nonostante certe intemperanze comportamentali. IL giornalista Stefano Agresti ha risposto così ad alcune domande sul tecnico dell’Inter, ai microfoni di “Radio Sportiva”.

CONTE PERSONAGGIO A 360° – I meriti di Antonio Conte non si discutono, e i 36 punti raccolti dall’Inter in 16 turni lo testimoniano. Conte ha dato alla squadra nerazzurra un’impronta di gioco definita e precisa. Tuttavia, anche in questi primi mesi nerazzurri il tecnico salentino ha dato prova del suo carattere sanguigno e passionale. Su tutti, lo sfogo indiavolato dopo la sconfitta dell’Inter contro il Borussia Dortmund, dove l’allenatore ha nuovamente chiamato in causa i limiti strutturali della rosa. Ecco l’opinione del giornalista Stefano Agresti: «È un grandissimo allenatore, riesce a tirare fuori il massimo dalla squadra nei primi anni, ma il suo atteggiamento è quello di mettersi sempre in una posizione di forza. È un atteggiamento non simpatico ma che fa parte del personaggio. Molti suoi comportamenti sono sopra le righe e sbagliati, ma gli vanno fatti i complimenti per il suo lavoro da allenatore».