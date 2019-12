Inter Primavera KO in casa Atalanta: solco in classifica, Madonna a -14

Primavera, appena terminata Atalanta-Inter, partita valida per la 13ª giornata del Campionato Primavera 1. Non riesce l’impresa ai ragazzi di Madonna, sconfitti in casa della capolista Atalanta. Il 2-1 odierno è una sentenza in attesa del giro di boa

SECONDO TEMPO

ZINGONIA DI CISERANO (BG) – Dopo l’1-0 del primo tempo in favore dell’Atalanta (vedi articolo), la ripresa si apre senza modifiche tattiche. Al 52′ Stankovic in uscita chiude lo specchio della porta a Piccoli, poi Traoré non trova il tap-in vincente grazie alla chiusura di Pirola. E al 53′ arriva il primo cartellino della partita: ammonito Persyn per fallo su Colley. Al 56′ Ghislandi atterra Colombini, rigore per l’Inter: batte Fonseca che di piatto destro spiazza Ndiaye dagli undici metri al 57′! Al 65′ doppio cambio per l’Atalanta: escono Ghislandi e Piccoli, entrano Bergoni e Alessandro Cortinovis. Poi al 70′ primo cambio per l’Inter: esce Mulattieri, entra Oristanio. E subito al 72′ Oristanio dalla lunga distanza cerca lo specchio della porta, ma Ndiaye alza sulla traversa e manda in corner. Al 74′ clamorosa uscita a vuoto di Stankovic, che liscia la palla tanto quanto Colley e Colombini, ma non Traoré che segna a porta vuota da due passi. Erroraccio.

Al 78′ ammonito Pirola per un fallo proprio su Traoré. All’83’ primo doppio cambio per Madonna: escono Kinkoue e Fonseca, entrano Bonfanti e Vergani. Allo stesso minuto cambia anche Brambilla: esce il capitano Cambiaghi, entra Ruggeri. La fascia va sul braccio di Heindenreich. All’87 quarto e ultimo cambio per l’Atalanta: esce Colley, entra Finardi. E al 90′ ultimo doppio cambio per l’Inter: escono Squizzato e Gianelli, entrano Burgio e Boscolo Chio. I quattro minuti di recupero non cambiano le sorti della partita: Atalanta-Inter termina 2-1, i nerazzurri di Bergamo allungano in vetta a quota 37, ben +14 sui nerazzurri di Madonna (con una partita da recuperare.

TABELLINO

2 ATALANTA – INTER 1

MARCATORI: Colley (A) al 28′, rig. Fonseca (I) al 57′ e Traoré (A) al 74′.

ATALANTA UNDER 19 (4-3-2-1): 1 Ndiaye; 2 Ghislandi (13 Bergonzi dal 65′), 6 Heindenreich (C), 5 Okoli, 3 Brogni; 8 Gyabuaa, 4 Guth, 10 Colley (16 Finardi dall’87’); 7 Traoré, 11 Cambiaghi (14 Ruggeri dall’83’); 9 Piccoli (18 Alessandro Cortinovis dal 65′).

A disposizione: 12 Gelmi, 15 Milani, 17 Panada, 19 Italeng, 20 Ghisleni, 22 Dajcar.

Allenatore: M. Brambilla

INTER UNDER 19 (3-5-2): 1 Stankovic; 2 Kinkoue (22 Bonfanti dall’83’), 4 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn, 8 Gianelli (21 Boscolo Chio dal 90′), 5 Squizzato (16 Burgio dal 90′), 10 Schirò (C), 3 Colombini; 9 Mulattieri (20 Oristanio dal 70′), 11 Fonseca (23 Vergani dall’83’).

A disposizione: 12 Tononi, 13 Vaghi, 14 Moretti, 15 Fabio Cortinovis, 17 Vezzoni, 18 Attys, 19 Sami.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: F. Natilla della sezione di Molfetta (BA)

NOTE – Ammoniti: Persyn (I) al 53′ e Pirola (I) al 78′; Recupero: 0 (PT) e 4′ (ST).