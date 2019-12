Stankovic: “Io allenatore della Stella Rossa? Mourinho Ã¨ svenuto”

Stankovic: “Io allenatore della Stella Rossa? Mourinho è svenuto”

Dejan Stankovic è diventato in questi giorni il nuovo allenatore della Stella Rossa di Belgrado. L’ex centrocampista serbo dell’Inter, parlando oggi in conferenza stampa, ha parlato anche della reazione dei suoi ex compagni di squadra del Triplete

IL GRUPPO TRIPLETE – Stankovic ha raccontato le reazioni quando ha annunciato la sua nuova avventura nel gruppo su whatsapp dove sono riuniti gli ex Inter vincitori del Triplete nel 2010: «Abbiamo un gruppo whatsapp con tutti quelli che hanno vinto il Triplete con l’Inter, quando lo ha saputo Mourinho è svenuto. Gli ho parlato a lungo, così come a Sinisa Mihajilovic, entrambi mi hanno augurato buona fortuna».

fonte: rs.n1info.com