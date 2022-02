Bastoni, oggi va il ricorso: svelata la frase della squalifica, speranza Inter – CdS

Bastoni sta provando a recuperare per Inter-Liverpool e ci sono buone possibilità di vederlo in campo domani sera (vedi articolo). Questo dà anche forza alla società per il ricorso sulla squalifica nel derby: in campo col Sassuolo? Secondo il Corriere dello Sport c’è una speranza.

SCONTO IN ARRIVO? – Martedì scorso, oltre all’infortunio in Inter-Roma, Alessandro Bastoni aveva ricevuto due giornate di squalifica in Serie A dal Giudice Sportivo, pur non essendo stato espulso nel derby col Milan. La prima l’ha scontata a Napoli, e non c’erano “problemi” visto che era pure infortunato. Sulla seconda l’obiettivo della società è ottenere una riduzione della sanzione, dato che nel frattempo l’infortunio alla caviglia è in via di guarigione. Il Corriere dello Sport fa sapere che la frase “incriminata” verso gli arbitri è «Avete fatto schifo», in relazione a come hanno diretto il derby. Come da dispositivo ripetuta due volte nonostante l’invito a calmarsi (vedi articolo). Oggi l’avvocato Angelo Capellini presenterà il ricorso già preannunciato una settimana fa, in genere si arriva a tramutare la seconda giornata in un’ammenda. Questo perché le due giornate, stando ai precedenti, si confermano in caso di offese volgari o minacce, e non sembra il caso. C’è quindi una speranza affinché Bastoni possa giocare domenica (ore 18) col Sassuolo, oltre che già domani Inter-Liverpool da recuperato.

Fonte: Il Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

