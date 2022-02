VIDEO – Spezia-Fiorentina 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Fiorentina, posticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



LA VENDETTA DELL’EX – Spezia-Fiorentina 1-2 nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Il ritorno di Vincenzo Italiano al Picco, per la prima volta da ex dopo lo strappo della scorsa estate, è vittorioso allo scadere. La Fiorentina resta in corsa per la zona Europa, al termine di una partita dove ha dovuto più volte rimediare ai propri errori. Nello Spezia serata storta per Arkadiusz Reca, che travolge Nicolas Gonzalez causando un rigore confermato anche dal VAR. Dal dischetto va Krzysztof Piatek, che angola troppo per superare Ivan Provedel e prende il palo al 16′. Un recupero palla di Alvaro Odriozola avvia l’azione dello 0-1: apertura di Gaetano Castrovilli per Youssef Maleh, cross al centro e il velo proprio di Odriozola favorisce Piatek, che controlla e segna. Il polacco al 42′ si riscatta per l’errore dagli undici metri. Potrebbe raddoppiare due volte la Fiorentina, con un corner di Biraghi calciato direttamente in porta sulla traversa e un sinistro di Gonzalez respinto dal portiere dello Spezia Provedel. Poi al 74′ Sofyan Amrabat si addormenta sulla linea laterale, il subentrato Kevin Agudelo gli scippa palla e si invola metà campo per segnare di sinistro. I viola si ributtano in avanti, Biraghi prende un altro legno, stavolta il palo con un potente mancino. Ma all’89’ è proprio Amrabat, lasciato libero di calciare ai venti metri, a trovare il destro vincente. E anche per lui è una rivincita dopo il precedente spreco.

Video con gli highlights di Spezia-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.