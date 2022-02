Serie A, Giudice Sportivo: squalificati Inzaghi e Bastoni, assurdo! Multa a Lautaro Martinez

Assurdi provvedimenti del Giudice Sportivo dopo il derby Inter-Milan. A pagare di più sono i nerazzurri, con squalifiche per Bastoni e Inzaghi mentre Lautaro Martinez prende solo una multa. E Theo Hernandez non ha sanzioni ulteriori.

GROSSA MAZZATA – Due giornate ad Alessandro Bastoni, una a Simone Inzaghi. Questa la decisione del Giudice Sportivo dopo il derby Inter-Milan di sabato scorso. Il difensore salterà Napoli e Sassuolo “per avere, al termine della gara rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un Assistente”. L’allenatore “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al Direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose”. Per Lautaro Martinez, invece, nulla sullo “sputo” (ovviamente, non esiste…) ma multa di diecimila euro per gli insulti a Theo Hernandez. E quest’ultimo becca solo una giornata di squalifica per l’espulsione con cinquemila euro di ammenda per “atteggiamento provocatorio verso la tifoseria avversaria”.