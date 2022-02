Vidal, Inter-Roma come test-match in vista del Liverpool di Klopp

Vidal è in pole position per prendersi una maglia da titolare in Inter-Roma al posto di Calhanoglu. Test fondamentale per lui con un occhio alla doppia sfida contro il Liverpool

ESAME − Test match importante per Arturo Vidal in Inter-Roma. Secondo le possibili scelte di Simone Inzaghi (vedi articolo), il centrocampista cileno prenderà il posto di Hakan Calhanoglu come mezzala di sinistra. Importante chance da sfruttare al meglio per l’ex Barcellona, che dovrà riscattarsi dopo un ingresso opaco e sottotono durante il Derby con il Milan. Contro la Roma sarà una sorta di esame da non sbagliare per Vidal il quale è ad oggi il principale indiziato per sostituire Nicolò Barella nel doppio confronto contro il Liverpool in Champions League. Il centrocampista sardo sarà out per la squalifica rimediata a Madrid.

DA MOURINHO A KLOPP − José Mourinho come prima prova per poi testare l’esame finale Jurgen Klopp. L’obiettivo di Vidal è quello di prendersi l’Inter in questi sette giorni di fuoco. Questa sera scenderà in campo dal primo minuto in Inter-Roma, quarto di finale di Coppa Italia. Una sorta di prova del nove prima del doppio confronto contro i Reds, in cui si candida ad essere l’erede di Barella. Fare bene ad Inter-Roma significa scendere titolare contro il Liverpool evitando possibili ballottaggi con Matias Vecino o Roberto Gagliardini. In una settimana, Vidal si giocherà probabilmente anche il suo futuro con la maglia dell’Inter. È ora che il guerriero inizi a fare sul serio.