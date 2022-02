Biasin: «Inter, peccato di arroganza col Milan. Brozovic? Mai toglierlo»

Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, è ritornato a parlare del Derby Inter-Milan. Secondo il giornalista, i nerazzurri hanno peccato di arroganza. Poi una postilla su Brozovic

ARROGANZA − Biasin ritorna sul derby di Milano: «E’ vero che per una volta l’Inter ha peccato di arroganza, ha pensato di controllare la partita. Ancora non ha gli strumenti per farlo, soprattutto nel Derby. Secondo me sono stati più gli errori dei nerazzurri che dei meriti della squadra di Stefano Pioli. Per fortuna o purtroppo l’Inter ha un insostituibile, ossia Marcelo Brozovic. Mai toglierlo dal campo».