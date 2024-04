LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-1: Aidoo corre, Cocchi segna

Alle ore 18 si gioca Fiorentina-Inter Primavera, partita valida per la giornata numero 31 del campionato. Al Viola Park di Firenze i nerazzurri cercano il quarto successo in fila, segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

LIVE FIORENTINA-INTER PRIMAVERA 0-1

37′ OWUSUUUU! Vicino al gol l’esterno, che punta Vigiani rientrando sul destro e calciando verso la porta. Leonardelli para e manda in corner.

34′ La Fiorentina non arriva ancora in porta da inizio partita. Difesa stretta e molto efficace dei nerazzurri.

27′ Sarr scappa in velocità, Sadotti lo trattiene e lo atterra ma non viene ammonito. Decisione strana dell’arbitro e discutibile.

25′ Il pressing alto della squadra di Chivu non cessa neanche in questa situazione di vantaggio. L’Inter è affamata.

19′ Aidoo viene ammonito per un fallo in scivolata su Caprini.

15′ Vigiani crossa, Caprini di testa gira verso la porta di Raimondi che però lascia andare la palla alta.

13′ La Fiorentina ora è in difficoltà, l’Inter staziona nella metà campo avversaria grazie al suo pressing asfissiante.

Mike Aidoo corre come un cavallo sulla fascia, arriva sul fondo e mette precisamente la palla a rimorchio per Cocchi, che di destro incrocia segnando il suo primo gol in maglia nerazzurra in Primavera.

9′ COOOOOCCHIIIIIIIIIIII! VANTAGGIO INTEEEEEER

7′ ALEXIOU SBAGLIA A PORTA VUOTA! Berenbruch ispiratissimo mette in mezzo di destro, Alexiou svetta in area piccola ma manda alto.

6′ Rubino interviene rischiando in area di rigore in scivolata e sventa in maniera lesta il tiro di Di Maggio.

4′ Primi minuti di studio tra le due squadre. Al Viola Park si inizia a ritmi molto bassi.

17.59 INIZIA LA PARTITA.

17.58 La Fiorentina è in campo con la maglia viola, mentre l’Inter con la divisa arancione. Tutto è pronto per il calcio d’inizio.

17.45 Inizia ora il LIVE per la partita di oggi dell’Inter Primavera contro la Fiorentina. Cristian Chivu ha scelto gli undici, ecco le formazioni ufficiali di entrambe le squadre:

Fiorentina (3-5-2): Leonardelli; Vigiani, Romani, Sadotti, Fortini; Gudelevicius, Biagetti, Ievoli; Rubino, Caprini, Presta.

A disposizione: Dolfi, Scuderi, Vitolo, Sene, Denes, Spaggiari, Maggini, Braschi, Kouadio, Deli, Mignani.

Allenatore: Daniele Galloppa.

Inter (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Alexiou, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Sarr, Owusu.

A disposizione: Tommasi, Quieto, Bovo, Stabile, Matjaz, Miconi, Mazzola, Diallo, Zarate, Mazzola, De Pieri, Akinsanmiro.

Allenatore: Cristian Chivu.

