Fiorentina-Inter Primavera 0-1 al 45′: Cocchi firma il vantaggio!

VANTAGGIO – Il primo tempo di Fiorentina–Inter Primavera si chiude sul risultato di 0-1. Al 7′ gli ospiti ci provano con Alexiou che in area piccola svetta più in alto di tutti, mandando la palla fuori. L’Inter Primavera è stata brava dopo appena due minuti a passare subito in vantaggio grazie a Cocchi. Aidoo sulla fascia dal fondo mette in mezzo per il terzino nerazzurro che a rimorchio di destro mette la palla dietro le spalle del numero uno viola. Per Cocchi è il primo gol con la maglia dell’Inter. I nerazzurri continuano ad alzare il pressing nonostante il vantaggio iniziale portando la Fiorentina a sbagliare spesso. Nel finale ci provano i padroni di casa che diventano più lucidi ma questa volta l’occasione di Rubini di testa non va a buon fine.