Bastoni, ottimismo per Inter-Liverpool! Ultime verifiche in arrivo – CdS

Per Bastoni c’è ottimismo per vederlo in campo domani sera in Inter-Liverpool, dopo l’infortunio di martedì scorso contro la Roma in Coppa Italia. Il Corriere dello Sport oggi in edicola aggiorna sulle sue condizioni.

VIGILIA DECISIVA – La rifinitura di oggi (vedi articolo) sarà fondamentale per capire se Alessandro Bastoni potrà giocare Inter-Liverpool. Secondo Andrea Ramazzotti, giornalista del Corriere dello Sport, la sensazione è che alla fine il difensore sarà inserito nei convocati. Ieri ha fatto parte dell’allenamento in gruppo, fra oggi (squadra in campo alle 15.30) e domani saranno sciolti gli ultimi dubbi. Le condizioni della caviglia destra di Bastoni sono però in netto miglioramento e c’è ottimismo per il suo pieno recupero, con l’aggiunta che lui stesso vuole stringere i denti. Restano due allenamenti, dove Simone Inzaghi farà le verifiche necessarie. Ma Bastoni dal 1′ non è più un’utopia.

Fonte: Il Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.