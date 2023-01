Barzaghi: «Skriniar è atteso ad Appiano Gentile! Se dovesse rimanere…»

Barzaghi ha aggiornato sulla situazione Skriniar, con lo slovacco atteso ad Appiano Gentile. L’Inter aspetta un rilancio dal PSG, che potrebbe arrivare presto

ATTESA − In evoluzione il fronte Skriniar (vedi articolo), Matteo Barzaghi annuncia il programma ad Appiano Gentile. Le sue parole per Sky Sport 24: «Skriniar è atteso qui, aspettiamo cosa può accadere e se domani sarà leggibile per la gara con l’Atalanta. Il PSG deve fare in fretta, nell’ultima settimana le cose si sono deteriorate nel rapporto fra i protagonisti, soprattutto dopo le parole dell’agente. Se dovesse rimanere, bisognerà trovare il modo per ricucire un pochino e far sì che l’Inter possa farsi forte di uno dei suoi pilastri».