Skriniar, in Francia certi del rilancio PSG! Difficoltà Inter sui sostituti − Sky

Si attendono novità sul fronte Skriniar. Lo slovacco potrebbe lasciare l’Inter nelle prossime ore in caso di offerta congrua del PSG. Ma c’è l’ostacolo sui sostituti

LA SITUAZIONE − In collegamento dall’hotel Sheraton di Milano, Alessandro Sugoni di Sky Sport ha fatto il punto su Skriniar: «Intanto Skriniar può firmare il contratto preliminare già dal 1°febbraio. Cosa può succedere? L’Inter per lasciarlo andare vorrebbe 20 milioni di euro, ma a metà strada si può arrivare ad un accordo. In Francia sono certi una nuova offerta del PSG. Se questo rilancio dovesse arrivare intorno ai 15 più bonus, l’Inter ci penserebbe. Poi l’Inter dovrebbe trovare un sostituto. I sondaggi che sono partiti hanno fatto registrare che il Lille non concede Djalo, che lo United non è d’accordo sul prestito con Lindelof».