Inter-Atalanta, esordio in Coppa Italia per il fuorigioco semiautomatico! I dettagli

In occasione della sfida di San Siro tra Inter-Atalanta, si vedrà una novità tecnologica già presentata in occasione della Supercoppa Italiana tra Milan e Inter

ESORDIO – Domani si vedrà per la prima volta il fuorigioco semiautomatico. Questa nuova tecnologia ha fatto il suo esordio ufficiale in Supercoppa Italiana, e domani vedrà la la luce in Coppa Italia, in occasione di Inter–Atalanta. Da qui in avanti sarà utilizzato per tutto il prosieguo della competizione.