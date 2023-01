Inter, Skriniar può andar via a gennaio: chieste informazioni per Maguire

L’addio di Milan Skriniar a gennaio non è più così irrealistico. L’Inter non vuole farsi trovare impreparata e sta scandagliando il mercato in cerca di un sostituto

SOSTITUTO DALL’INGHILTERRA – Secondo quanto riportato dal DailyMail, l’Inter avrebbe chiesto informazioni al Manchester United riguardo a Harry Maguire. Il difensore inglese è ai margini del progetto del club, come dimostra la sola presenza nel 2023. Nonostante questo, il giocatore vorrebbe aspettare l’estate per decidere il suo futuro. E la volontà dello United è quella di tenerlo in squadra per tutta la seconda parte di stagione.

Fonte: Dailymail.