Dumfries riappare con la Cremonese, cosa è cambiato dall’Empoli?

Cremonese-Inter ha visto il ritorno in campo di Dumfries. Un fatto da sottolineare visto come Inzaghi lo ha gestito fino a Inter-Empoli.

QUESTIONE DI FASCIA – Cosa è cambiato tra Cremonese ed Empoli? Lasciando perdere il risultato, la domanda è sulla gestione di Inzaghi. Soprattutto in un ruolo, quello di esterno destro. Con un protagonista specifico: Denzel Dumfries. Che in soli cinque giorni è passato dalla panchina alla titolarità.

CAMBIAMENTO NETTO – Dumfries nel 2023 aveva giocato da titolare solo col Parma agli ottavi di Coppa Italia. Per il resto, ventiquattro minuti da subentrato tra Napoli e Monza. Prima della sfida con la Cremonese arrivava da tre panchine consecutive. Una specie di perido di pausa, voluto da Inzaghi. Con Inter-Empoli che ha visto un’ulteriore aggravante. Il tecnico infatti per gestire la fascia destra dopo l’espulsione di Skriniar ha scelto di puntare su Bellanova. Non considerando Dumfries, nemmeno dopo l’impatto disastroso dell’ex Cagliari. Eppure solo cinque giorni dopo con la Cremonese l’olandese è tornato titolare.

RITORNO IN CAMPO – Tra Empoli e Cremonese tutto è cambiato. La spiegazione non sta solo nella necessità di schierare Darmian in difesa. Dumfries non solo ha giocato titolare, ma non è stato sostituito. In campo per tutti i 90 minuti. Con Bellanova relegato in panchina. Da nulla a tutto insomma. Visto il minutaggio e l’impatto in campo difficile pensare a una questione fisica. Cosa ha portato Inzaghi a un cambiamento così netto? Cosa lo ha spinto a ignorare l’olandese prima e a rilanciarlo poi? Una gestione decisamente particolare. Difficile da comprendere.