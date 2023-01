Baresi: «A Lukaku serve fiducia! L’Inter a livello psicologico sta bene»

Baresi è presente allo stadio per Inter-Atalanta, partita in cui nella sua lunga e gloriosa carriera segnò uno splendido gol in un 7-2 del 1990. Intervistato da Inter TV, l’ex difensore e capitano commenta la scelta di Inzaghi di rilanciare Lukaku titolare (vedi formazioni).

GARA ATTESA – Giuseppe Baresi parla a pochi minuti da Inter-Atalanta: «Una gara freddolosa prima di tutto, poi una gara tosta. L’Atalanta sta bene, è fra le più in forma come il Napoli e ha tanti giocatori bravi a livello tecnico. Sarà una bella partita. La coppia d’attacco di stasera? Credo sia importante per Romelu Lukaku giocare e prendere fiducia in se stesso. È una coppia affiatata, con loro abbiamo vinto lo scudetto. Speriamo che Lukaku torni il giocatore di due anni fa, lui e Lautaro Martinez sono due giocatori importanti. Il mio gol in Inter-Atalanta 7-2 del 1990? Un grandissimo gol, poi avevo trent’anni in meno (ride, ndr). Lo ricordo sempre, anche tanti tifosi: avevo tirato dalla distanza e avevo la fascia da capitano. Che partita mi aspetto? Veniamo da una vittoria, sull’aspetto psicologico stiamo bene. Sarà una partita aperta».