Taibi: «Fabbian? Ha una grande testa. Sa quello che vuole. Può ambire a…»

Taibi parla delle grandi caratteristiche tecniche e mentali di Fabbian. Così il direttore della Reggina, in collegamento su Dazn, sul giocatore in prestito dall’Inter.

STUPORE – Massimo Taibi parla delle grandi qualità di Giovanni Fabbian, in prestito alla Reggina dall’Inter. Di seguito l’intervento del direttore ai microfoni di Dazn: «Fabbian è un giocatore veramente importante. Sono stupito, non solo per le caratteristiche tecniche importanti, ma soprattutto per la sua testa. È un giovane vecchio, già maturo. Sa quello che vuole e quello che può avere. Se dovesse continuare così può ambire a palcoscenici importanti».