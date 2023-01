FOTO – Lukaku e Lautaro Martinez, Inter celebra il loro ritorno dal 1′

Lukaku torna in campo dal 1′ dopo moltissimo tempo al fianco dell’amico e compagno Lautaro Martinez. L’Inter celebra il ritorno della Lu-La a San Siro in occasione di Inter-Atalanta, quarto di finale di Coppa Italia

RITORNI MOLTO ATTESI – Romelu Lukaku è titolare stasera in Inter-Atalanta, match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia (vedi formazioni ufficiali). Accanto al belga ci sarà capitan Lautaro Martinez, che indosserà la fascia data l’assenza di Milan Skriniar (nemmeno in panchina). L’Inter celebra così il ritorno della Lu-La a San Siro: “90+10” scrive su Twitter insieme alle maglie dei due attaccanti.

Finalmente dopo lungo tempo si rivede la coppia prescelta.