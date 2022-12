Ausilio: «Onana? Non so nulla. Lukaku concentrato, Gosens sta bene»

Piero Ausilio ha parlato di diverse tematiche di casa Inter al Premio Maestrelli, queste le parole del dirigente riportate da Radio Sportiva.

VINCITORE – Piero Ausilio ha vinto il Premio Maestrelli e ha ringraziato l’Inter, oltre ad aver speso due parole su Lautaro Martinez, fresco vincitore del Mondiale: «Sono all’Inter da tantissimi anni, ho cercato di fare sempre del mio meglio. Vedere un riconoscimento così prestigioso fa sicuramente piacere. Devo tanto all’Inter, ho fatto una carriera intera qui, parlo di ormai 25 anni. Dopo la vittoria non ho sentito Lautaro, durante il Mondiale sì. Penso che stia recuperando dalla sbornia di ieri sera, com’è giusto che sia, godendosi i suoi tifosi e la sua famiglia». Così Ausilio sul Toro che tornerà ad Appiano da Campione del Mondo.

LUKAKU – Ausilio ha poi continuato parlando dei prossimi impegni dell’Inter, che si spera saranno affrontati con un Romelu Lukaku in più: «La partita con il Napoli è importante. Non direi fondamentale considerando quante ne mancano. Dobbiamo partire bene, c’è determinazione, motivazione, la squadra sta lavorando già da qualche giorno insieme. Dobbiamo essere bravi a recuperare più punti possibili. Lukaku l’ho trovato bene, è motivato, sa che ora inizia un nuovo capitolo. Il Mondiale era suo e del Belgio. È concentrato, ora ha in testa l’Inter e il resto della stagione». La stagione dell’Inter dipenderà anche dal rientro del belga.