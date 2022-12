Brozovic: «Ho smaltito la sbornia, a Qatar potevamo fare qualcosa in più»

Brozovic è stato uno dei protagonisti del terzo posto raggiunto dalla Croazia al Mondiale. Il regista dell’Inter si esprime con orgoglio facendo trasparire anche un po’ di rammarico

LEGGERO RAMMARICO − Marcelo Brozovic, durante i festeggiamenti per il terzo posto della Croazia, si è espresso così davanti ai tifosi: «Sono riuscito a smaltire la sbornia. Non mi aspettavo un tale benvenuto e vi esprimo i miei complimenti per essere venuti così numerosi. Spero che sarà così anche fra sei mesi mese se riusciremo a vincere la Nations League. Non mi pento del risultato in Qatar, ma potevamo fare qualcosa in più». Le sue parole riprese da Index.hr.