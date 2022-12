Ausilio: «Per il rinnovo Skriniar c’è ottimismo. Sul mercato invece…»

Le parole di Piero Ausilio, riportate da Radio Sportiva, al Premio Maestrelli riguardo il rinnovo di Skriniar e il mercato dei nerazzurri a gennaio.

RINNOVO – Piero Ausilio ha parlato riguardo il rinnovo di Milan Skriniar: «C’è ottimismo, per chi fa un lavoro come questo ci dev’essere. Stiamo negoziando, abbiamo fatto un’offerta importante. Voglio però sottolineare la professionalità che ha Skriniar, tutti i giorni, durante gli allenamenti. È motivato e concentrato sull’Inter. Per il suo rinnovo è questione di tempo che bisogna dare a lui e ai suoi agenti. C’è già chi ci sta lavorando». Queste le parole del dirigente nerazzurro sullo slovacco.

MERCATO – Ausilio ha poi continuato parlando del mercato di gennaio: «Sarà un mercato difficile per i giornalisti, per gli operatori sarà molto più facile. Abbiamo una squadra che è già competitiva. Il mercato sarà fatto con i rientri di Brozovic, Lukaku e di Correa che dovrebbe stare bene. Stiamo parlando di tre campioni di cui l’Inter ha dovuto fare a meno. Anche Correa sta tornando e assieme agli altri potrà essere una risorsa per Inzaghi. Anche il ritorno di Lautaro Martinez da Campione del Mondo saà importante». Così Piero Ausilio che conta molto sul rientro dei nazionali per la seconda parte di stagione.