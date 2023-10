Allegri: «Scudetto? Lavorare per qualificarci in Champions League»

Massimiliano Allegri, nel corso della puntata di Domenica Sportiva su Rai 2, ha parlato della lotta scudetto e dei favoriti al tricolore. La Juventus aggancia la terza posizione dopo la vittoria sul Milan portandosi a meno due dall’Inter.

LAVORARE – Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nel corso dell’intervista ai colleghi di Domenica Sportiva su Rai 2, ha risposto alla domanda posta sulla lotta scudetto e sulla Juventus che non gioca le coppe europee. Queste le parole dell’allenatore bianconero: «La sfuriata? Ci stavamo addormentando in campo. Dobbiamo allargare il campo, non giocare così stretti per chiudere l’azione. Lotta scudetto? Bisogna lavorare e stare in silenzio, l’anno prossimo dobbiamo giocare la Champions League. Favoriti? Ci sono state squadre che per anni non hanno giocato la Champions League e sono arrivati comunque settimi. Pensiamo a recuperare gli infortunati, l’importante è essere tutti a disposizione».