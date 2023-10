Ferrara: «L’Inter ha un punto debole ma non c’è da disperarsi»

L’Inter, secondo Ciro Ferrara, ha un punto debole ma non c’è da disperarsi. Soprattutto per la profondità della rosa a disposizione di Inzaghi. Le sue parole.

PICCOLO PROBLEMA − Le parole di Ciro Ferrara sulla squadra di Simone Inzaghi a DAZN: «L’Inter ha due attaccanti fuori fase: Arnautovic per infortunio e Sanchez perché ancora non carbura. Ogni squadra ha i suoi piccoli problemi e i suoi punti deboli. Ma non per questo si deve giudicare in modo negativo. Non c’è da disperarsi: il campionato sarà combattuto fino alla fine. Come rosa l’Inter ne ha una più completa. Quando hai certi profili tutto è agevolato: ha tantissime alternative!».