Bucciantini certo: «Dumfries uno dei giocatori più migliorati all’Inter»

Bucciantini esalta Dumfries, che contro il Torino ha giocato un’altra grande prestazione, siglando l’assist per il gol del momentaneo 1-0 di Thuram. Match poi vinto dall’Inter 3-0.

CRESCITA − Marco Bucciantini, ospite nel salotto di Sky Calcio Club, esalta in particolare un giocatore nerazzurro: «Denzel Dumfries è uno dei giocatori migliorati di più dell’Inter, partito fortissimo. Ma il Torino è essere e non essere, la squadra c’è, ma non segnando finisci per non essere. Dopo un po’ basta una distrazione per subire il gol, come ieri contro l’Inter».