Tardelli: «Prima di andare all’Inter cercai un’altra squadra»

Marco Tardelli, in collegamento con Radio Sei, ha parlato del suo passato. In particolare del momento in cui finì all’Inter.

PASSATO – Marco Tardelli cita un episodio del passato che lo ha riguardato. C’entra anche la squadra nerazzurra: «Ricordo che quando andai via della Juventus feci una chiacchiera con Felice Pulici e Chinaglia che aveva da poco preso la Lazio. Cercai di capire se ci fosse la possibilità di andare alla Lazio, poi andò diversamente. Andai all’Inter, ma c’è stata quella possibilità. Questo campionato ha avuto delle squadre che hanno deluso come il Napoli ed altre che hanno fatto bene come l’Inter».