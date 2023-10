Milan-Juventus, risultato finale di 0-1: l’Inter torna 1ª in classifica

Milan-Juventus è il match che chiude questa domenica della 9ª giornata di Serie A: il risultato è stato quello di 0-1 e il marcatore del match è stato Manuel Locatelli.

VITTORIA BIANCONERA − La Juventus è approdata questa sera a San Siro per giocare la 9ª giornata di Serie A contro il Milan. Il primo tempo ha visto un risultato bloccato sullo 0-0. Ma da riferire è il fallo commesso da Thiaw su Kean, al 40’, considerato da ultimo uomo e che quindi è costato al difensore rossonero l’espulsione. Il Milan ha così affrontato gli ultimi minuti del primo tempo più tutta la ripresa in dieci uomini. Al 60’ è anche tornato in campo Krunic (rimasto fuori a lungo per un problema fisico) al posto di Adli e, nello stesso minuto, Pioli ha deciso di cambiare anche Giroud per mettere Jovic. La Juve ha invece cercato di smuovere le acque mettendo dentro Vlahovic per Kean. Ed è riuscita ad andare avanti solamente al 64’ grazie a un tiro dell’ex Manuel Locatelli. Il gol è stato assegnato al centrocampista juventino nonostante il tiro sia stato deviato in maniera impattante dallo stesso Krunic. Il Milan ci ha provato praticamente all’arrembaggio fino all’ultimo, ma non ha trovato la rete del pareggio. Unica nota dolente per Allegri è stato l’infortunio di Weah sul finale. La classifica di Serie A perciò vede l’Inter a 22 punti, il Milan a 21 punti e la Juventus a 20 punti.

Milan-Juventus 0-1

Locatelli 64’