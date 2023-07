Agresti: «Sommer? L’Inter fa bene a puntare su di lui! Spiego perché»

Anche se con qualche intoppo la trattativa fra l’Inter e Sommer procede e sembra in via di conclusione. Del portiere svizzero e di Trubin ne parla Stefano Agresti su Radio Sportiva.

PIANI FUTURI – Stefano Agresti esprime il proprio parere sul probabile prossimo colpo dell’Inter sul mercato. Nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista dichiara: «L’Inter è orientata su Yann Sommer e potrebbe chiudere addirittura fra oggi e domani la trattativa. È vero che il portiere non è giovane, avendo trentaquattro anni, però sappiamo che i portieri hanno una carriera generalmente più lunga rispetto ai cosiddetti calciatori di movimento. Tra l’altro Sommer quest’anno ha fatto molto molto bene. Per cui credo che la scelta sia comprensibile. L’idea dell’Inter è quella di affiancare un portiere esperto e affidabile come Sommer a un giovane talento come Anatolij Trubin. Quest’ultimo dovrebbe rappresentare il presente e il futuro dell’Inter. Ma, nel caso in cui questo non avvenisse, perché l’impatto con il club potrebbe condizionare il giovane, avere Sommer alle sue spalle garantirebbe di predisporre di un portiere di grande affidabilità e d’esperienza».