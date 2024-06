Europei e calciomercato: due occasioni per l’Inter

Europei e calciomercato vanno di pari passo. In attesa del grande torneo estivo per le nazionali, l’Inter guarda a due possibili occasioni per quanto riguarda le uscite.

EUROPEI E CALCIOMERCATO – Ci siamo quasi: mancano soltanto due giorni all’inizio degli Europei, con la gara tra Germania e Scozia che aprirà il torneo dove l’Italia cercherà di difendere il titolo conquistato nel 2021. È risaputo che i tornei estivi per le nazionali sono anche una grande occasione per quanto riguarda il calciomercato. Sia in entrata, con possibili nomi interessanti che si mettono in luce sfruttando la prestigiosa vetrina, sia in uscita, con le squadre che possono vedere aumentare il valore dei propri “esuberi” in vista di una cessione. E questo può essere proprio il caso dell’Inter.

Europei e calciomercato, per l’Inter due occasioni in uscita

ATTACCANTE IN VETRINA – Partiamo dal primo nome che l’Inter ha in vetrina in questi Europei. Ovvero quello di Marko Arnautovic, punta di diamante e capitano dell’Austria che parteciperà al difficile girone con Francia, Olanda e Polonia. Un girone, peraltro, a grossa rappresentanza nerazzurra. Se l’attaccante riuscisse a mettersi in luce contro avversari di alto livello, sarebbe sicuramente una grossa spinta per attirare potenziali acquirenti. Specialmente in Turchia, dove il Galatasaray potrebbe essere una squadra interessata. Una sua cessione sarebbe anche importante per sbloccare il calciomercato in attacco, con l’arrivo di Albert Gudmundsson dal Genoa come quarta punta.

RINNOVO O CESSIONE – Sempre restando al girone degli Europei con l’Austria di Marko Arnautovic, un altro nome tiene in standby il calciomercato dell’Inter. Ovvero quello di Denzel Dumfries, sempre in bilico tra il rinnovo di contratto o la cessione forzata a un anno dalla scadenza. In caso di necessità di venderlo, prestazioni importanti durante il torneo potranno permettere ai nerazzurri di avere quantomeno una maggior forza in fase di trattativa con potenziali acquirenti.