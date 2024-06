Martinez-Inter, incontro ufficiale! Ma spunta un quarto nome − Sky

L’Inter oggi ha incontrato ufficialmente il Genoa per Josep Martinez. Ma il club nerazzurro guarda anche in Spagna: nuovo nome.

QUARTO NOME – Oggi incontro ufficiale tra l’Inter e il Genoa per Martinez. Il portiere spagnolo, molto bravo con i piedi, piace tanto alla dirigenza nerazzurra. Il Grifone, come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport durante il programma dedicato al calciomercato, chiede 18 milioni di euro. Le due parti si incontreranno successivamente per cercare di ridurre questa distanza. Ma l’Inter non guarda solo a Martinez: nel cast entra un quarto nome. Dopo Bento, lo stesso Martinez e Okoye, spunta anche il nome di Jorgensen del Villarreal. Anche per questo oggi si è visto in sede l’agente Botines.