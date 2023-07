Morata, l’Atletico Madrid spaventa le pretendenti. L’Inter dirotta? – Sky

Morata è il primo obiettivo nella lista dei desideri dell’Inter per l’attacco. Le esigenze economiche dell’atletico Madrid, però, spaventano i nerazzurri e non solo. Il nome su cui puntare potrebbe essere un altro secondo Sky Sport 24.

ALTERNATIVE – Alvaro Morata resta il nome più caldo per il nuovo assetto offensivo dell’Inter. Sottostare alle richieste dell’Atletico Madrid, però, non è semplice e non solo per i nerazzurri. Tutti i club interessati all’attaccante, fra cui la Roma, stanno pensando di cambiare rotta, non volendo pagare i 20 milioni e mezzo di euro della clausola. Dopo Morata, nella lista dei nomi attenzionati dall’Inter c’è quello di Folarin Balogun. L’anglo-americano, a cui i nerazzurri stanno fortemente pensando, rappresenterebbe un investimento per il presente ma anche per il futuro del club. Beto Betuncal dell’Udinese, invece, resta la soluzione intermedia.

Fonte: Sky Sport 24 – Luca Cilli