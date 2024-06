Pavard replica a Giroud: «Un grande attaccante e un modello per me!»

Benjamin Pavard e Oliver Giroud dimenticano la rivalità fra Inter e Milan e si tessono reciprocamente le lodi. Il difensore nerazzurro esterna la propria ammirazione per l’attaccante e compagno di Nazionale Francese.

BOTTA E RISPOSTA – Benjamin Pavard e Olivier Giroud sono stati protagonisti di un’intervista doppia in vista degli Europei su Canal+. Il difensore dell’Inter non ha nascosto la propria ammirazione nei confronti del compagno di Nazionale francese, che a sua volta si è esposto positivamente nei suoi riguardi. L’attaccante, ormai ex Milan, infatti, si è complimentato con il nerazzurro, evidenziando il corposo palmarès nonostante la giovane età. Paradossalmente dimenticando, però, il suo più recente successo, forse il più doloroso per chi l’ha subito e non vissuto dall’altra sponda di Milano.

Pavard risponde a Giroud abbattendo l’ormai ex rivalità fra Inter e Milan

ELOGIO – Benjamin Pavard ha replicato alle belle parole di Giroud, spendendone a sua volta altrettante. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal difensore francese dell’Inter, che il prossimo weekend debutterà ad Euro2024 con la sua Nazionale: «Lo guardavo alla TV, per me è un simbolo e un modello. Ha ottenuto tutto quello che voleva da solo, è sempre stato criticato ma ha poi risposto presente. Per me è un grande attaccante, un modello per la sua mentalità».