Italia, novità dall’allenamento di Barella: una data cruciale per Spalletti! – Sky

Prosegue la preparazione dell’Italia in vista del debutto a Euro 2024 contro l’Albania. Dall’allenamento giungono notizie sul recupero dall’infortunio di Nicolò Barella. Per Luciano Spalletti giorni di valutazioni importanti.

ALLENAMENTO – Si è da poco concluso un altro allenamento per l’Italia, tenutosi nel ritiro in Germania dove la squadra di Luciano Spalletti soggiorna in vista dell’inizio degli Europei. Come spiegano i colleghi di Sky Sport 24, il lavoro degli azzurri si è prolungato fino quasi ad ora di cena per le varie sedute finali di terapie e di massaggi. Dalla sessione d’allenamento odierna dell’Italia sono arrivate nel corso del pomeriggio notizie interessanti per alcuni dei calciatori che negli ultimi giorni hanno accusato dei problemi fisici, come Davide Frattesi e Nicolò Fagioli. Adesso filtrano novità anche su Nicolò Barella, l’interista per il quale c’è maggior apprensione.

NOVITÀ – Sabato sera l’Italia dovrà scendere in campo per la prima sfida di Euro 2024 contro l’Albania. Ma Luciano Spalletti non ha ancora la certezza di poter contare su Nicolò Barella, che sta provando a recuperare in tempo per il debutto nella competizione. Stando alle notizie riportate da Giorgia Cenni direttamente dal ritiro azzurro in Germania, quest’oggi Barella ha svolto ancora un lavoro differenziato in palestra. Al contrario di quanto fatto ieri, quando ha svolto una parte d’allenamento sul campo, seppur a parte. Restano, comunque, sensazioni positive per il rientro del centrocampista dell’Inter. Certamente l’allenamento di domani, a due giorni da Italia-Albania, sarà cruciale per Spalletti, che dovrà decidere se rischiare il rientro di Barella o essere più cauto. Nel secondo caso il giocatore sardo rientrerebbe a disposizione per il match contro la Spagna.