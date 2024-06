Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 13 giugno 2024

Il calciomercato inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Tanto movimento oggi nella sede dell’Inter tra agenti di mercato e dirigenti di altre squadre, che hanno parlato con la dirigenza nerazzurra. Il club continua a lavorare per il rinnovo di Simone Inzaghi, per cui manca ancora qualcosa, anche se filtra ottimismo. Tra gli agenti presenti in Viale della Liberazione anche Alberto Botines, procuratore di André Onana. No, non si è parlato del portiere del Manchester United, bensì di Filip Jorgensen, portiere del Villarreal. In ordine cronologico, si tratta del quarto nome, dopo quelli di Bento, Martinez e Okoye che entra a far parte del cast nerazzurro. Non solo incontri, ma oggi l’Inter ha chiuso anche per Luka Topalovic del Domzale.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Oltre ai nomi in entrata, l’Inter pensa anche a quelli in uscita. Qui, oltre al nome di Alexis Sanchez, che dovrebbe lasciare a zero, si lavora anche per la cessione di Joaquin Correa. Il Tucu, così come Valentin Carboni, piacciono al Venezia. A tal proposito, ha parlato oggi dalla sede dell’Inter il DS Antonelli. Un altro giovane che il club nerazzurro potrebbe sistemare è Curatolo. I suoi agenti, oggi, si sono visti in sede per discutere del suo futuro.