Inter, più spazio e soldi: la cifra risparmiata con i calciatori in scadenza! – CeF

L’Inter si prepara a una nuova sessione di calciomercato, non senza prima fare un calcolo sulle proprie possibilità di spesa. In questo senso è utile l’analisi sulla cifra che il club nerazzurro risparmierà con i contratti in scadenza o di fine prestito di alcuni calciatori in rosa.

CONTI – Nella prossima finestra estiva di mercato, che si aprirà a partire dal primo luglio, l’Inter ha intenzione di investire un bel gruzzoletto per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in alcuni reparti. Prima, però, è necessario focalizzarsi anche su alcune possibili cessioni, utili a rinvigorire anche le casse del club nerazzurro. Ma proprio restando nell’ambito dei costi e delle spese, qualcosa che aiuta l’Inter c’è già. Si tratta di quei calciatori che alla fine della stagione diranno addio all’Inter, perché in scadenza di contratto al trenta giugno o perché giunti alla fine del prestito.

Con chi e quanto risparmia l’Inter? I nomi e le cifre!

I CALCIATORI – Giocatori come Emil Audero, il cui periodo di prestito finirà a giugno, Juan Cuadrado, Davy Klaassen, Stefano Sensi e Alexis Sanchez (che invece sono in scadenza di contratto), permettono all’Inter di risparmiare una cospicua cifra. Ciò si verificherebbe anche nel caso in cui questi calciatori non dovessero essere ceduti, perché in termini di ammortamenti, di spesa di eventuali prestiti, o di stipendi, alleggeriranno il costo della rosa. Vediamo, in particolare, la cifra che l’Inter andrà a risparmiare per ogni giocatore seguendo la stima resa pubblica da Calcio e Finanza.

RISPARMIO – Solo con Stefano Sensi l’Inter risparmierà 7,5 milioni di euro, ammortamento che non sarà più a bilancio del club nerazzurro. Guardando, invece, agli stipendi lordi dello stesso centrocampista italiano (4.625.000 €), di Audero (1.480.000 €), di Cuadrado (4.625.000 €), di Klaassen (2.370.000 €), e di Sanchez (4.625.000 €), l’Inter libererà circa 17 milioni di euro. Per un totale di 24 milioni di euro che non graveranno più sulle casse del club interista. Ovviamente, fa notare il portale di Calcio e Finanza, la dirigenza nerazzurra ha già investito parte di questa cifra con gli acquisti di Piotr Zielinksi e Medhi Taremi, i cui contratti peseranno sul prossimo bilancio stagionale circa 13,9 milioni di euro complessivi.